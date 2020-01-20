İtalya Serie A’da haftanın kapanışında Atalanta lig sonuncusu SPAL’i konuk edecek. Bu karşılaşmanın heyecanını canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik tüm kayıplarınızda %3’e varan iade sadece Misli.com’da.

Son yıllarda yeniden yükselişe geçen İtalyan futbolunun dikkat çeken ekiplerinden Atalanta bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nda katılma başarısı gösterdi. Valencia ile Şubat’ta yapacağı zorlu maçlara kadar tüm dikkatini Serie A’ya veren ev sahibi ekip Aralık’tan bu yana oldukça iyi sonuçlar alıyor. Bu süreçte Milan ve Parma’ya 5’er gol attıkları gibi deplasmanda Inter’e de çelme taktılar. İlk 4’e girmek isteyen Atalanta lig sonuncusu rakibini mutlak yenmek istiyor. Mavi Siyahlılarda sağ kanat Hateboer harici önemli bir eksik yok.

CANLI BAHİSTE ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- SPAL Serie A’da bu sezon şu ana kadar çıktığı 19 maçın 17’sinde gol yedi.

- Atalanta ise çıktığı 19 Serie A maçının 17’sinde gol attı.

- Atalanta’nın ligdeki son 6 maçında ilk yarı gol oldu.

- Atalanta’nın Serie A’daki son 10 maçının 7’si 2.5 gol üzeri tamamlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİNDEN YANA

İddaa programında canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen Atalanta – SPAL maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i ev sahibinden yana. Diğer öne çıkan seçimlere baktığımızda 2.5 gol üzeri, ev sahibi 2.5 gol üzeri ve ilk yarı 1 tercihleri göze çarpıyor.

MİSLİ.COM SERIE A UZMANI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Ligde İnter, kupada Fiorentina maçlarında iyi futbola rağmen skor yönünden şanssız bir Atalanta vardı. Özellikle İnter karşısındaki oyun Atalanta’nın değerli bir takım olduğunu ispatladı. Formsuz ve öz güvenini yitirmiş Spal önünde Atalanta’nın alıştığımız ofansif oyunda tek başına 2,5 gol barajını aşacağını düşünüyorum. Tavsiyem 2,5 gol üstü bahsi olacak



