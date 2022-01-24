Adı sık sık transfer haberleriyle anılan Boga, Atalanta tarafından transferi gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki kanat oyuncusu kiralık olarak Atalanta kadrosuna katılırken, sezon sonunda 22 milyon Euro satın alma opsiyonu devreye girecek.

Boga, 2018'de Chelsea U23'ten Sassuolo'ya 10 milyon Euro'ya transfer olarak profesyonel atılımını gerçekleştirdi.

Atalanta'da forvet Luis Muriel'i 2019/20 sezonunda Sevilla'dan 21.2 milyon Euro'ya imzasından sonra yapılan en pahalı transfer oldu.

Marsilya doğumlu Fildişili futbolcu, 3,5 yılda Sassuolo formasıyla çıktığı 102 maçta 18 gol atıp 10 asist yaptı.



