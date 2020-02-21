Atalanta, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor

Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 maçta 0 çeken, sonrasında ise topladığı 7 puan ile gruptan çıkmayı başaran Atalanta, çeyrek final için de büyük avantaj yakaladı.

Önceki gün Valencia’yı ağırlayan Mavi-Siyahlılar, Hateboer (2), İlicic ve Freuler’in golleriyle 4-1 kazandı. İspanyol ekibinin tek sayısı Chershev’den geldi.

Gian Piero Gasperini’nin öğrencileri, Devler Ligi’nde son 8’in kapılarını ardına kadar açtı. Şimdi Atalanta’nın hedefi, İspanya’dan iyi bir sonuçla ayrılarak bu sezonki peri masalına devam edebilmek olacak.