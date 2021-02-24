Geçen sezonun Devler Ligi'ndeki sürpriz ekibi Atalanta, çeyrek final maçında PSG karşısında dakikalar 90'ı gösterdiğinde 1-0 öndeydi. 90+3'te 2-1 geri düşüp elendi. Bu sezon grup aşamasını Ajax'ın önünde, Liverpool'un gerisinde tamamladı ve Son 16 Turu'nda Real Madrid ile eşleşti. Aralık ayının ortasından geçtiğimiz hafta sonuna Serie A'da 14 maça çıktı, sadece 1 kez sahadan puansız ayrıldı. Son olarak da Napoli'yi 4-2 geçmesini bildi. Atalanta TD Gian Piero Gasperini; "Real Madrid'in dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz ancak turu geçen takım iki maç sonrasında belli olacak..." derken stratejik ilerleyebileceklerinin sinyalini verdi. Yaklaşık 1 aydır sakat olan Hans Hateboer dışında takımda göze çarpan eksik yok. Hateboer yerine sağ tarafta Joakim Maehle izleyeceğiz. Tecrübesiyle Josip Ilicic ilk 11'e bir adım yakın. Luis Muriel ya da Duvan Zapata'dan biri kenarda bekleyecektir.

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Ekim sonu ve kasım ayının genelinde çok çalkantılı günler geçiren Real Madrid, aralık sonrası iyi toparlandı ve Atalanta karşısına da son 4 lig maçını kazanmış olmanın moraliyle çıkacak ancak tam 9 isim deplasman kafilesinde yer almadı, İspanya'da bırakıldı. Uzun süredir sakat olan Rodrygo ve Sergio Ramos ile birlikte Federico Valverde, Eden Hazard ve Dani Carvajal kadroda yok. Son haftalarda Marcelo, Eder Militao ve Alvaro Odriozola'yı da görmüyoruz. Listeye son olarak Karim Benzema da eklendi. TD Zinedine Zidane; "Sahaya bir Real Madrid takımı çıkıyorsa, kimin sakat olduğunun önemi yok. Elbette herkesin sağlıklı olmasını isterim ama bunun arkasına sığınmaya gerek yok. Kazanmak için oynayacağız..." dedi. Bu sezon "eksikler nedeniyle" çoğu maçta olduğu gibi sağ bekte Vazquez görev yapacak. Hücumda, son lig maçında Real Valladolid karşısındaki düzen değişmeyecek ve "Asensio, Vinicius Junior, Diaz" üçlüsü olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atalanta'nın iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Real Madrid'in son 8 resmi maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Atalanta, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasını iç saha galibiyeti alamadan tamamlayan tek ekip!

- Real Madrid, İtalyan takımlarına konuk olduğu son 5 Şampiyonlar Ligi maçını kazandı!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %37'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp maçta en az 3 gol çıkmasını daha çok ön plana koymuş... %20'lik kesim ise Real Madrid'in eksikleri sonrası "Atalanta kazanır" tercihi yapmış.