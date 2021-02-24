Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Son 16 turunda bu gecenin en önemli maçında Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Bu sezonun flaş takımı Atalanta sahasında İspanyol devi Real Madrid'i yenmenin hesaplarını yapıyor. Bir çok eksiği bulunan Real Madrid ise deplasmanda kazanarak ikinci maç öncesi büyük avantaj peşinde olacak.

Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Azzurri d'Italia'da bu akşam saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Real Madrid'te eksik çok!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta deplasmanına çıkacak Real Madrid’de Eden Hazard, Marcelo, Sergio Ramos, Federico Valverde, Rodrygo, Daniel Carvajal, Karim Benzema, Eder Militao ve Alvaro Odriozola, sakatlıkları nedeniyle İtalya’da olmayacak.



