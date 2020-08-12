Atalanta - PSG maçı canlı şifresiz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransız devi PSG, Serie A'da fark yaratan, Şampiyonlar Ligi'de ise fırtına gibi esen ve sezonun flaş takımı olan Atalanta ile kapışacak. Atalanta, son 16 turunda Valencia'yı geçerken, PSG, Borussia Dortmund'u turnuvanın dışına itmişti. Koronavirüs önlemleri gereği tek maç olarak tarafsız sahada Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak karşılaşma öncesi futbolseverler, ''Atalanta - PSG maçı canlı şifresiz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına google üzerinden yanıt arıyor. Atalanta - PSG maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Fransız devi PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sezonun flaş takımı Atalanta ile kapışacak. Kritik mücadele öncesinde PSG'de sakatlığı bulunan Verratti ile kırmızı kart cezalısı Di Maria forma giyemeyecek. Ağrıları olan Mbappe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Gasperini'nin takımında ise sakatlığı süren Gollini ile Palomino maçta süre alamayacak. İlicic'in de durumu belirsiz.
Atalanta - PSG maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Koronavirüs önlemleri gereği tek maç olarak tarafsız sahada Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleden galip ayrılan taraf yarı finalde, RB Leipzig - Atletico Madrid maçının galibi ile karşılaşacak.
Atalanta - PSG muhtemel 11'ler:
Atalanta: Sportiello, Palomino, Tolói, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, A. Gomez, Malinovskyi, Zapata
PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Icardi, Neymar