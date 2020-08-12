Fransız devi PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sezonun flaş takımı Atalanta ile kapışacak. Kritik mücadele öncesinde PSG'de sakatlığı bulunan Verratti ile kırmızı kart cezalısı Di Maria forma giyemeyecek. Ağrıları olan Mbappe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Gasperini'nin takımında ise sakatlığı süren Gollini ile Palomino maçta süre alamayacak. İlicic'in de durumu belirsiz.

Atalanta - PSG maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs önlemleri gereği tek maç olarak tarafsız sahada Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleden galip ayrılan taraf yarı finalde, RB Leipzig - Atletico Madrid maçının galibi ile karşılaşacak.

Atalanta - PSG muhtemel 11'ler:

Atalanta: Sportiello, Palomino, Tolói, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, A. Gomez, Malinovskyi, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Icardi, Neymar