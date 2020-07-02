Atalanta - Napoli (CANLI)

Juventus, Lazio ve Inter'in arkasında 4. sırada bulunan, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürprize atan Atalanya, Napoli'yi konuk ediyor. Gasperi yönetimindeki Atalanta, evinde 3 puana uzanmanın hesaplarını yapıyor. Gattuso'nun ekibi Napoli ise deplasmanda güçlü rakibini avlamanın peşinde. Daniele Doveri'nin düdük çaldığı mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Atalanta - Napoli ilk 11'ler:

Atalanta: Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Papu Gomez, Zapata

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne