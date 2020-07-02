Atalanta - Napoli (CANLI)
Serie A'nın 29. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Gian Piero Gasperini yönetiminde harikalar yaratan ve 4. sırada bulunan Atalanta, Gennaro Gattuso'nun ekibi olan ve 45 puanla 6. sırada yer alan Napoli'yi konuk ediyor. beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Juventus, Lazio ve Inter'in arkasında 4. sırada bulunan, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürprize atan Atalanya, Napoli'yi konuk ediyor. Gasperi yönetimindeki Atalanta, evinde 3 puana uzanmanın hesaplarını yapıyor. Gattuso'nun ekibi Napoli ise deplasmanda güçlü rakibini avlamanın peşinde. Daniele Doveri'nin düdük çaldığı mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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Atalanta - Napoli ilk 11'ler:
Atalanta: Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Papu Gomez, Zapata
Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne