Atalanta - Milan maç sonucu: 2-3

Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşan Milan sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı. Atalanta forması giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral maça ilk 11'de başladı.

Maça hızlı başlayan Milan maçın 1. dakikasında Calabria'nın golüyle adeta karşılaşmaya 1-0 önde başladı. İlk yarının sonlarına doğru Kırmızı Siyahlı ekip Tonali ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu ve devreye 2 farklı üstünlükle girdi. Mücadelenin 2. yarısında 78. dakikada Rafael Leao ile Milan farkı 3'e kadar çıkardı. Maçın 86. dakikasında ise sahneye Atalanta'da Zapata çıktı. Golün ardından Atalanta, 90+4'te Pasalic ile farkı 1'e indirmiş olsa da mağlubiyetten kurtulamadı.

Atalanta'da forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11'de karşılaşmaya başlarken devre arasında yerini Teun Koopmeiners'a bıraktı.

Bu sonuçla Milan ligde puanını 19'a yükseltti ve Napoli'nin ardından 2. sıraya yerleşti.