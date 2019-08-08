Geçen sezon İtalya Serie A'yı 3. sırada bitiren ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, Martin Skrtel transferini bitirdi.

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi Haziran ayında biten ve Sarı Lacivertliler'le bir süredir yeni kontrat konusunda görüşmelerini sürdüren 34 yaşındaki savunmacı beklendiği üzere Atalanta'yla anlaştı.

İtalyan medyasındaki haberlere göre tecrübeli stoper kısa süre içinde Atalanta şehrinde olacak ve sağlık kontrollerinin ardından gelecek hafta içinde Mavi Siyahlılar'la sözleşme imzalayacak. Skrtel'in Atalanta'dan yıllık 2 milyon euro alacağı da gelen bilgiler arasında...



