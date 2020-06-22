İtalyan temsilcisi Atalanta, 2 sezondur iyi bir performans gösteren Hırvat orta saha Mario Pasalic'in bonservisini almayı başardı.

Hajduk Split altyapısından yetişen yıldız orta saha, 2014'ten bu yana Chelsea'de tek maça bile çıkmadan sürekli kiralanmıştı. 25 yaşındaki orta saha böylece Londra kulübüne transfer olduğu dönemden bu yana Maviler'de forma giymeden takımdan ayrılmış oldu.

Atalanta, İngilizlere Pasalic için 15 milyon euro ödeyecek. Pasalic bu sezon Atalanta formasıyla 33 maçta 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.







