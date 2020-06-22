Atalanta Mario Pasalic'i 15 milyon euroya bitirdi

Atalanta, takımda 2 sezondur kiralık oynayan orta saha oyuncusu Mario Pasalic'in bonservisini 15 milyon euroya Chelsea'den aldı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 19:21 Son Güncelleme:
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Atalanta Mario Pasalic'i 15 milyon euroya bitirdi

İtalyan temsilcisi Atalanta, 2 sezondur iyi bir performans gösteren Hırvat orta saha Mario Pasalic'in bonservisini almayı başardı.

Hajduk Split altyapısından yetişen yıldız orta saha, 2014'ten bu yana Chelsea'de tek maça bile çıkmadan sürekli kiralanmıştı. 25 yaşındaki orta saha böylece Londra kulübüne transfer olduğu dönemden bu yana Maviler'de forma giymeden takımdan ayrılmış oldu.

Atalanta, İngilizlere Pasalic için 15 milyon euro ödeyecek. Pasalic bu sezon Atalanta formasıyla 33 maçta 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.



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