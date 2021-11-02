Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.Gecenin sonucu en çok merak edilen mücadelesinde F Grubu'nda Merih Demiral'lı Atalanta, sahasında İngiliz devi Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı ağırlayacak. İki ekibin Old Trafford'daki ilk kapışmasında İtalyanlar, ilk yarıyı Merih'in harika performansı ve golüyle 2-0 önde kapatmıştı. Ancak Milli futbolcumuz ikinci devre öncesi sakatlanıp oyundan çıkınca, o ana kadar nefes alamayan Ronaldo'lu United adeta küllerinden doğmuş ve mücadeleyi de Portekizli süperstarın golüyle geriden gelerek 3-2 kazanmıştı. İşte bu gece, yarım kalan düelloya tanıklık edeceğiz.

Yaklaşık 2 hafta önce Atalanta'nın, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Merih Demiral hem golünü atmış hem Ronaldo'ya adım attırmamıştı. Ancak Merih çıkınca, İngilizler geriden gelip, maçı 3-2 kazanmıştı.

Atalanta-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stadio di Bergamo'da oynanacak Atalanta-Manchester United maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Atalanta-Manchester United muhtemel 11'ler:

Atalanta: Musso, Roon, Merih, Palomino, Zappacosta, Koopmeiner, Freuler, Maehle, Pasalic, İlic, Zapata

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Varane, Maguire, Wan-Bissaka, Pogba, Fred, Shaw, Fernandes, Rashford, Ronaldo

4 puanlı Atalanta'da Djimsiti, Gosens, Toloi, Pessina ve Hateboer sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. 6 puanla zirvede yer alan konuk ekipte de Anthony Martial'ın oynaması beklenmiyor. Grupta aynı saatte ayrıca Villarreal-Young Boys karşılaşması oynanacak.