Atalanta-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Gecenin sonucu merakla beklenen maçında Merih Demiral'lı Atalanta, Old Trafford'da 3-2 kaybettiği Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı konuk edecek. İtalyanlar'da 2-0 öndeyken sakatlanıp oyundan çıkan Milli futbolcumuz, o ana kadar nefes aldırmadığı CR7'nin karşısına bir kez daha çıkacak. Atalanta-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.Gecenin sonucu en çok merak edilen mücadelesinde F Grubu'nda Merih Demiral'lı Atalanta, sahasında İngiliz devi Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı ağırlayacak. İki ekibin Old Trafford'daki ilk kapışmasında İtalyanlar, ilk yarıyı Merih'in harika performansı ve golüyle 2-0 önde kapatmıştı. Ancak Milli futbolcumuz ikinci devre öncesi sakatlanıp oyundan çıkınca, o ana kadar nefes alamayan Ronaldo'lu United adeta küllerinden doğmuş ve mücadeleyi de Portekizli süperstarın golüyle geriden gelerek 3-2 kazanmıştı. İşte bu gece, yarım kalan düelloya tanıklık edeceğiz.
Yaklaşık 2 hafta önce Atalanta'nın, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Merih Demiral hem golünü atmış hem Ronaldo'ya adım attırmamıştı. Ancak Merih çıkınca, İngilizler geriden gelip, maçı 3-2 kazanmıştı.
Atalanta-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Stadio di Bergamo'da oynanacak Atalanta-Manchester United maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Atalanta-Manchester United muhtemel 11'ler:
Atalanta: Musso, Roon, Merih, Palomino, Zappacosta, Koopmeiner, Freuler, Maehle, Pasalic, İlic, Zapata
Manchester United: De Gea, Lindelöf, Varane, Maguire, Wan-Bissaka, Pogba, Fred, Shaw, Fernandes, Rashford, Ronaldo
4 puanlı Atalanta'da Djimsiti, Gosens, Toloi, Pessina ve Hateboer sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. 6 puanla zirvede yer alan konuk ekipte de Anthony Martial'ın oynaması beklenmiyor. Grupta aynı saatte ayrıca Villarreal-Young Boys karşılaşması oynanacak.