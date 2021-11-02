Atalanta-Manchester United maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Gecenin sonucu en çok merak edilen mücadelesinde F Grubu'nda Merih Demiral'lı Atalanta, sahasında İngiliz devi Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı ağırlıyor. İki ekibin Old Trafford'daki ilk kapışmasında İtalyanlar, ilk yarıyı Merih'in harika performansı ve golüyle 2-0 önde kapatmıştı. Ancak Milli futbolcumuz ikinci devre öncesi sakatlanıp oyundan çıkınca, o ana kadar nefes alamayan Ronaldo'lu United adeta küllerinden doğmuş ve mücadeleyi de Portekizli süperstarın golüyle geriden gelerek 3-2 kazanmıştı. İşte bu gece, yarım kalan düelloya tanıklık edeceğiz.

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Atalanta-Manchester United maçı hangi kanalda?

Stadio di Bergamo'da oynanan Atalanta-Manchester United maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. TSİ 23.00'te başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Atalanta-Manchester United ilk 11'ler:

Atalanta: Musso, Maehle, Palomino, Merih, Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Pasalic, Ilicic, Freuler, Zapata

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Maguire, Bailly, Varane, Shaw, McTominay, Pogba, Bruno, Rashford, Ronaldo