İlk iki maçta 4 puan toplayan İtalyan ekibi Atalanta ile ilk iki maçını kazanan İngiliz devi Liverpool Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Liverpool seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Atalanta ise sahasında kazanarak Liverpool'dan liderlik koltuğunu almaya çalışacak.

Atalanta - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Azzurri d'Italia'da oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Atalanta - Liverpool muhtemel 11'ler...

Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Polomino, Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica, Malinovskiy, Gomez, Zapata

Liverpool: Alisson, Arnold, Williams, Gomez, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Mane, Shaqiri, Jota, Salah

Ev sahibi takımda Roon, Caltara ve Gosens sakat, Liverpool'da ise Virgil van Dijk, Chamberlain, Fabinho, Thiago, Naby Keita sakatlıklaı nedeniyle oynamayacak.