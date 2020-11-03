Atalanta - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Liverpol ikinci sırada yer alan Atalanta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Atalanta - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İlk iki maçta 4 puan toplayan İtalyan ekibi Atalanta ile ilk iki maçını kazanan İngiliz devi Liverpool Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Liverpool seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Atalanta ise sahasında kazanarak Liverpool'dan liderlik koltuğunu almaya çalışacak.
Atalanta - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Azzurri d'Italia'da oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
ATALANTA - LIVERPOOL MAÇINA MUHTEŞEM ORAN! HEMEN TIKLA VE OYNA
Atalanta - Liverpool muhtemel 11'ler...
Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Polomino, Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica, Malinovskiy, Gomez, Zapata
Liverpool: Alisson, Arnold, Williams, Gomez, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Mane, Shaqiri, Jota, Salah
Ev sahibi takımda Roon, Caltara ve Gosens sakat, Liverpool'da ise Virgil van Dijk, Chamberlain, Fabinho, Thiago, Naby Keita sakatlıklaı nedeniyle oynamayacak.