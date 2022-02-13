Atalanta - Juventus maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Serie A'da son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar ev sahibi Atalanta'nın morallini iyice bozdu. Son 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet Atalanta, İtalya Kupası’nda Fiorentina’ya 3-2 kaybederek çeyrek finalde kupaya veda etti. Takımın hücumdaki en etkili silahı olan Zapata’nın sakatlığı skorlara yansırken oyuncusunun yokluğunda son 5 maçta sadece 5 gol atabildi.

Juventus ligde 10 maçta kaybetmeyerek güzel bir yenilmezlik serisi yakaladı. Ara transfer dönemini hareketli takımı olan Juventus, Vlahovic ve Zakaria gibi hücumda etkili oyuncular ile kadrosunu güçlendirdi. Deplasmanda etkili oyun ortaya koyan ekip, son 5 deplasman maçında yenilgi almadı. Bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

İki ekibin de hücum anlamında etkili oyuncuları bulunuyor. Kazanan takımın 4. sıraya yerleşeceği maçta kıran kırana bir mücadele sporseverleri bekliyor. Kontrollü oyun olması iki ekibinde gol atmasını bekleyebiliriz.