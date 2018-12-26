Atalanta-Juventus maç sonucu: 2-2

İtalya Serie A ligi 18. hafta karşılaşmasında Atalanta ile Juventus Azzurri d'Italia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan lider Juve oldu. Henüz 2. dakikada Berat Djimsiti'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Atalanta 24. dakikada Papu Gomez'in asistinde Duvan Zapata ile skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu tayin eden skor oldu.

Ekipler soyunma odalarına 1-1'lik eşitlikle gittiler. Maçın 2. yarısında daha istekli bir Atalanta sahadaydı. Bunun üzerine Juventus'da 53.dakikada ikinci sarı kartı gören Rodrigo Bentancur oyun dışı kalınca oyundaki dengeler tamamen değişti.

Kırmızı karttan sadece 3 dakika sonra Atalanta, Duvan Zapata ile Juventus karşısında 2-1 öne geçti.

Maça yedek başlayan dünyaca ünlü yıldız Ronaldo 65. dakikada Khedira'nın yerine oyuna dahil oldu. Portekizli yıldız futbolcu 78. dakikada skoru 2-2 yapan golü attı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atalanta, 1-0 geriye düştüğü maçta lider Juventus ile 2-2 berabere kaldı.

Alınan bu sonuçla uanını 25 yapan Atalanta bir sonraki maçını deplasmanda Sassuolo ile oynayacak.50 puana yükselen lider Juventus ise Sampdoria ile sahasında karşılaşacak.

Juventus bu sezon namağlup lider olarak yoluna devam ediyor.