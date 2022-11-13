Atalanta - Inter maçında gol yağmuru

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Inter deplasmanda Atalanta'ya konuk oldu. Mücadelenin 25. dakikasında ev sahibi ekip Ademola Lookman'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Inter'in bu gole cevabı ise 36. dakikada geldi. Edin Dzeko'nun attığı golle durum 1-1 oldu. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

56. dakikada Edin Dzeko kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Inter'i 2-1 öne geçirdi. Bu golden beş dakika sonra Palomino'nun kendi kalesine attığı golle Inter skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmada son sözü Palomino söyledi. Palomino'nun Inter filelere gönderdiği topla durum 3-2 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter deplasmandan 3-2'lik galibiyetle dönen taraf oldu.





Bu skorun ardından 30 puana yükselen Inter, dördüncü sıraya yükselirken, 27 puanda kalan Atalanta ise altıncı sırada yer aldı.

İtalya Serie A'da Dünya Kupası'nın ardından Inter sahasında Napoli'yi konuk edecek. Atalanta ise deplasmanda Spezia'ya konuk olacak.