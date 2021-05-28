Atalanta, Aaron Boupendza transferi için harekete geçti

Hatayspor formasıyla Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna damga vuran Aaron Boupendza'ya Atalanta kancası... İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Serie A'yı bu sezon Inter ve Milan'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Atalanta'nın Hatayspor'la transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Schira, İskoçya'da şampiyonluğu Rangers'a kaptıran, Odsonne Edouard'a alternatif arayan Celtic'in de Boupendza'ya ilgisi olduğunu vurguladı.

Sezona damga vurdu!

Hatayspor’un 24 yaşındaki golcüsü attığı 22 golle müthiş bir performans sergilerken tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig’den Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere yurt dışından da birçok teklif alan Gabonlu golcünün ismi geçtiğimiz günlerde de Atalanta ile anıldı.

Gabon basını da duyurdu

Gabon basını, Hatayspor ve Atalanta’nın, 8 milyon Euro’ya el sıkıştığını açıklamış, iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini duyurmuştu.







