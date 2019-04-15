Atakan Yüksel'den ilk Avrupa şampiyonluğu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın son gününü Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyayla kapattı. Grekoromen 67 kiloda Atakan Yüksel, Polonyalı Sahakyan’ı 5-1 yenip 33 yaşında ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı. 72 kilo finalinde Rus Mantsigov’la karşılaşan Cengiz Arslan 7-2 geriden gelip skoru 7-6’ya taşısa da yeterli olmadı, gümüşle yetindi. 60 kiloda Kerem Kamal ve 82 kiloda Emre Kuş çifte bronz elde etti.

15 Nisan 2019, Pazartesi 06:33
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Atakan Yüksel'den ilk Avrupa şampiyonluğu

Romanya’da sona eren Avrupa Güreş Şampiyonası’nın kapanış gününde grekoromen stilde sporcularımız 2 final ve 3 bronz madalya mücadelesi verdi. Şampiyonluk sevincimiz ise Atakan Yüksel’le geldi.

67 kiloda mindere çıkan 33 yaşındaki sporcumuz, finalde Polonyalı Gevorg Sahakyan’ı 5-1 mağlup edip, hem ülkemize altın madalya gururu yaşattı hem de kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanıp, başarılı bir sonuca ulaştı.

Atakan, 2017 Dünya Şampiyonası’nda da üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

Toplamda 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz

72 kilo finaline kötü bir giriş yapan ve Rus rakibi Abuiazid Mantsigov karşısında 5-0 geriye düşen Cengiz Arslan’ın muhteşem çabası, Türkiye’yi şampiyonluğa çok yaklaştırmıştı. Ancak olmadı.

Milli güreşçimiz, 7-2’lik skoru 7-6’ya kadar taşıdı ama bu da yeterli olmadı. Cengiz Arslan, rakibine 9-6 mağlup olup, Avrupa 2.’liğiyle yetindi.

U23 Dünya Şampiyonu Kerem Kamal, 60 kiloda Rumen Munteanu’yu 4-0, 82 kiloda Emrah Kuş da Alman Hannes Wagner’i 2-1 mağlup edip, bronz madalya elde etti.

97 kiloda Fatih Başköy ise İtalyan rakibine kaybedince kürsünün dışında kaldı.

Türkiye şampiyonayı 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamladı. 

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