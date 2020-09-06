Atakan, 11’e doğru!
Siyah-Beyazlılar’ın Altınordu’dan kadrosuna kattığı Atakan Üner, Beşiktaş’taki ilk maçında göz doldurdu. Antalyaspor’la oynanan mücadeleye ilk 11’de başlayıp 61 dakika sahada kalan Atakan, oyunun 3. dakikasında attığı klas golle alkış topladı.
Siyah-Beyazlılar’ın Altınordu’dan kadrosuna kattığı Atakan Üner, Beşiktaş’taki ilk maçında göz doldurdu. Önceki gün The Land of Legends Cup’ta Antalyaspor’la oynanan mücadeleye ilk 11’de başlayıp 61 dakika sahada kalan Atakan, oyunun 3. dakikasında attığı klas golle alkış topladı. Takım arkadaşlarına da kısa sürede uyum sağladığı gözlenen genç futbolcunun başarılı görüntüsü, teknik ekibi sevindirdi. Atakan’ın, Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalarda da kanat bölgesinde değerlendirilmesi bekleniyor.