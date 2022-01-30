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Ata Demirer'den flaş paylaşım

Ünlü oyuncu Ata Demirer, Galatasaray'ın kısa sürede açıklaması beklenen Bafetimbi Gomis transferini eleştirdi. 84 yaşındaki Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaşan Demirer, "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" notunu düştü.

30 Ocak 2022, Pazar 18:47 Son Güncelleme:
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Ata Demirer'den flaş paylaşım

Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü oyuncu Ata Demirer, Sarı-Kırmızılılar'ın kısa sürede resmi olarak açıklaması beklenen Bafetimbi Gomis transferini eleştirdi. Ünlü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından 84 yaşındaki Morgan Freeman'ın son dönemdeki fotoğrafını paylaşırken, "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" ifadelerini kullandı.

Ata Demirer'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o paylaşım:

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