Ata Demirer'den flaş paylaşım
Ünlü oyuncu Ata Demirer, Galatasaray'ın kısa sürede açıklaması beklenen Bafetimbi Gomis transferini eleştirdi. 84 yaşındaki Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaşan Demirer, "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" notunu düştü.
Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü oyuncu Ata Demirer, Sarı-Kırmızılılar'ın kısa sürede resmi olarak açıklaması beklenen Bafetimbi Gomis transferini eleştirdi. Ünlü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından 84 yaşındaki Morgan Freeman'ın son dönemdeki fotoğrafını paylaşırken, "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" ifadelerini kullandı.
Ata Demirer'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte o paylaşım: