Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü oyuncu Ata Demirer, Sarı-Kırmızılılar'ın kısa sürede resmi olarak açıklaması beklenen Bafetimbi Gomis transferini eleştirdi. Ünlü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından 84 yaşındaki Morgan Freeman'ın son dönemdeki fotoğrafını paylaşırken, "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" ifadelerini kullandı.

Ata Demirer'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o paylaşım: