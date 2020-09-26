At yarışının devleri telefonda

İzmir Şirinyer Hipodromu’nda bu akşamki 2. altılı ganyan 19.00’da başlayacak. Fanatik Hipodrom’un muhteşem tahmincileri Fanatik Hipodrom yazarı - TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Fanatik Hipodrom Editörü Cem Boşgelmez ve Fanatik Hipodrom yazarı - TAY TV ekran yorumcusu Eray Balcı’nın son dakika bilgi ve tüyolarıyla dolu altılı ganyan tahminleri kendi seslerinden 0 888 233 51 51 numaralı telefonda. Altılı ganyanda kazanmanın yolu FANATİK’ten geçer. Kaçırmayın.