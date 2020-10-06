06 Ekim 2020 Salı günü Ankara ve Kocaeli at yarışı saatleri kaçta?

Ankara Birinci altılı ganyan 1.koşu ile birlikte saat 13:00’de başlayacaktır.

Ankara İkinci altılı ganyan 5.koşu ile birlikte saat 15:00’de başlayacaktır.

Kocaeli Altılı ganyan 3.koşu ile birlikte saat 19:00’da başlayacaktır.

Fanatik at yarışı tahminleri

FANATİK Hipodrom’un muhteşem üçlüsü Hakan Cantınaz, Cem Boşgelmez ve Eray Balcı artık ikinci altılı tahminleriyle takipçilerinin yanında. Son dakika özel bilgileriyle dolu bu müthiş tahminleri dinleyen bahisseverler şanslarını daha da artıracak. Fanatik Hipodrom'un usta tahmincileri, sadece size özel tüyoları ile 0888 233 51 51 numaralı hatta olacak. At yarışlarında sadece size özel son dakika bilgilerini öğrenin, kazanma ihtimalinizi artırın.



