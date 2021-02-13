Fanatik Hipodrom’da Adana ve Güneydoğu hipodromlarının nüktedan kalemiyle sevilen 1 numaralı yazarı Ercan Fırtına, adına yakışır şekilde fırtına gibi esiyor. Perşembe günü 5 bin 470 TL veren Şanlıurfa altılısını köşesindeki tahminlerde takipçilerine sunan Fırtına, bugün de 40 bin 525 TL veren Adana altılısında isabet sağlayarak tahmin verdiği son iki günde Fanatik Hipodrom takipçilerine tam 46 bin TL kazandırdı.

Türkiye’nin gerek içeriğiyle gerekse şampiyonlar geçidi yazar ekibiyle 1 numaralı bülteni olan Fanatik Hipodrom her zaman çok kazandırıyor.