Asya Yetenek Kupası’nda Kadir Erbay piste çıkacak

Idemitsu Asya Yetenek Kupası’nın altıncı sezonunda Türk motosikletçi Kadir Erbay mücadele edecek.

08 Aralık 2018, Cumartesi 14:10
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Asya Yetenek Kupası’nda Kadir Erbay piste çıkacak

Idemitsu Asya Yetenek Kupası’nın altıncı sezonunda Türk motosikletçi Kadir Erbay mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Japonya, Tayland, Malezya, Avustralya ve Endonezya’dan yarışçılar, Honda NSF250R (Moto3) ile kupayı kazanmak için piste çıkacak.

Türkiye’nin genç yeteneği 12 yaşındaki Kadir Erbay, 9-10 Şubat 2019’da Malezya’da düzenlenecek Asya Yetenek Kupası’nın ilk testlerine katılacak.

Kupa mücadelesi, 8-10 Mart 2019’da Katar’da başlayacak.

12 ayaktan oluşan 2019 Asya Yetenek Kupası’nın takvimi şöyle:

     8-10 Mart / 1-2. Ayak: Losail-Katar (MotoGP)

     15-17 Mart / 3-4. Ayak: Buriram-Tayland (WorldSBK)

     14-16 Haziran / 5-6. Ayak: Sepang-Malezya (Malezya SBK)

     4-6 Ekim / 7-8. Ayak: Buriram-Tayland (MotoGP)

     18-20 Ekim / 9-10. Ayak: Motegi-Japonya (MotoGP)

     1-3 Kasım / 11-12. Ayak: Sepang-Malezya (MotoGP)

AA

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