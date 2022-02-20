Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- Çukuorva Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin gelecek vadeden isimlerinden Asya Ülker, U18 Genç Kız Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Bu yıl içerisinde düzenlenecek olan Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan milliler, 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Bolu Koru Otel'de kamp yapacak. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi organizasyonda 1,70 cm boyundaki oyun kurucusu Asya Ülker tarafından temsil edilecek.

İyi bir hazırlık süreci geçirerek kadroya girmek istediğini belirten Ülker, "Kulübümüzün en büyük hedefi, milli takımın tüm yaş kategorilerine sporcu göndermektir. Bu noktada yeniden milli takım kampına davet edildiğim için mutluyum. İyi bir hazırlık süreci geçirerek şampiyonaya gidecek kadroda yer almak; ülkemi, kentimi, kulübümü ve ailemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

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