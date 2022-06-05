Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu 14. sırada noktalayan ASVEL, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Yunan basını SDNA'dan George Zakkas'ın haberine göre ASVEL, Fenerbahçe 'deki geleceği belirsizliğini koruyan Nando De Colo ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertli ekip ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldızın ismi, son dönemde Monaco ve Valencia ile de anılmıştı.

Fenerbahçe belirsizliği

Avrupa takımlarının ilgisine rağmen Nando De Colo'nun bu yaz Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil. Sarı-Lacivertli ekibin daha düşük bir maaş teklifi ile 35 yaşındaki oyun kurucuyu takımda tutmaya çalışabileceğinin altı çizildi.

Fransız yıldız EuroLeague'de bu sezon 11.9, 2.2 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

Nando De Colo kimdir?

Profesyonel basketbol hayatına Fransa’nın Cholet takımında adım atan De Colo, 2005-2006’da U20 takımında forma giydi ve 2006-2007’dan itibaren Cholet A Takımı’nda forma şansı buldu. Bu süreçte Erman Kunter ile çalışan Nando De Colo, özellikle 2007-2008 sezonunda itibaren Fransa Ligi’ne damgasını vurmaya başladı. 2009 yazında NBA seçmelerinde boy gösteren Nando De Colo, 53. sıradan San Antonio Spurs tarafından seçildi. 2009-2012 yılları arasında Valencia forması giyen yıldız basketbolcu, bu dönemde Eurocup şampiyonluğu da yaşadı. 2012 yazında San Antonio Spurs ile iki yıllık sözleşme imzalayan De Colo, NBA macerasına başlamış oldu. Bu iki sezonu San Antonio Spurs ve Gelişim Ligi ekiplerinden Austin Toros’ta geçiren De Colo, 2014 yılında sezonu Toronto Raptors takımında tamamladı. 2014-2019 sezonları arasında CSKA Moskova’da aralıksız beş sezon forma giyen Nando De Colo, toplamda iki EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Fransız basketbolcu sonrasında 2019 yılında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.



