Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Fransız ekibi LDLC ASVEL, flaş bir transfere imza attı. ASVEL, Barcelona'dan ayrılan Fransız yıldız Thomas Heurtel'i kadrosuna kattığını açıkladı. Anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğu belirtildi.

Barcelona'dan ayrılma sürecinde adı Fenerbahçe Beko ile anılan Thomas Heurtel için Real Madrid'in de devrede olduğu belirtilmişti. Fransa dışında Alicante, Baskonia, Anadolu Efes ve Barcelona formaları giyen Heurtel, 2010'da ayrıldığı ülkesine bu anlaşma ile geri döndü.

Transfere ilişkin konuşan LDLC ASVEL Başkanı Tony Parker, "Thomas'ı sezon sonuna kadar kadromuza katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadromuza katılmak adına büyük mali fedakarlıklar yapmaktan çekinmedi" ifadelerini kullandı.















