ASVEL - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 84-81

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Sezon genelinde birçok maçı son topa kalan Maccabi Tel Aviv, Scottie Wilbekin ile yine son top şansını değerlendiremedi ve karşılaşmadan 84-81'lik skorla mağlup ayrıldı.

ASVEL, iç sahada üst üste 3. galibiyetini toplamda ise 13. maçında 4. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 14. maçında 9. kez mağlup oldu.

ASVEL'de Moustapha Fall ve Norris Cole, 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Amine Noua da 11 sayı üretti.

Maccabi Tel Aviv'de Scottie Wilbekin, 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Elijah Bryant 12, Dragan Bender 11 sayıyla oynadı.