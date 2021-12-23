Turkish Airlines EuroLeague'de kötü başlayan sezona rağmen özellikle de son 4 maçını kazanarak Play-Off yolunda umutları yeşerten Fenerbahçe Beko bu seriyi sürdürmek adına Fransa deplasmanında kritik bir galibiyet arayacak. Sarı-lacivertliler, ASVEL'in konuğu olacak. zorlu maça 3 oyuncudan eksik çıkacak. Sarı Lacivertli ekipte Danilo Barthel, Ahmet Düverioğlu ve Devin Booker forma giyemeyecek. Kanarya 16 maçta 7 galibiyetle 9 sırada yer alıyor. ASVEL ise 7 galibiyetle averaj farkıyla 13 sırada bulunuyor.

ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında oynanacak ASVEL - Fenerbahçe Beko maçını Juan Carlos Garcia, Saso Petek, Josip Radojkovic hakem üçlüsü yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (ASVEL - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 72.6 – 75.6

2 Sayı: %51.7 - %57.0

3 Sayı: %35.8 – %34.3

Serbest atış: %74.9 - %73.7

Ribaund: 32.3 – 32.3

Asist: 12.8 – 18.7

Top çalma: 6.6 – 8.7

Blok: 3.0 – 2.4

Takım İstatistikleri – Savunma (ASVEL - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 78.1 – 73.8

2 Sayı: %55.6 - %53.8

3 Sayı: %33.4 - %32.6

Serbest atış: %73.8 - %82.9

Ribaund: 33.9 – 32.6

Asist: 15.1 – 16.3

Top çalma: 6.4 – 8.2

Blok: 1.6 – 1.8

İstatistik Liderleri (ASVEL - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Okobo 16.6, Jones 13.1 / Vesely 13.9, De Colo 12.5, Booker 9.4

Ribaund: Fall 3.7 / Vesely 6.1

Asist: Okobo 3.8, Jones 3.1 / De Colo 4.3, Henry 3.6

Top çalma: Jones 1.7, Howard 1.1 / Henry 2.0, De Colo 1.6, Vesely 1.1

Blok: Antetokounmpo 1.0, Gist 0.6 / Polonara 0.6

Verimlilik: Okobo 15.4, Jones 15.1 / Vesely 18.4, De Colo 15.1, Booker 11.1