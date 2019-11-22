Turkish Airlines EuroLeague’in çift maç haftasının ikinci etabında 10. maç dönemi karşılaşmasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi LDLC ASVEL’e konuk oluyor.

Çift maç haftasının ilk etabında Barcelona’ya deplasmanda kaybeden Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 6 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı ki bugün ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. ASVEL ise bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini son maçında bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'ten almıştı.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Maça Derrick Williams ile etkili başlayan temsilcimiz, 6:06 kala skoru 3-8 yaptı. Tonye Jekiri ile 7 sayı bulan ev sahibi ekip, 4:45 kala skoru 7-8'e getirdi. Sonrasında Derrick Williams, Datome ve Melih ile basketler bulan temsilcimiz, 59 saniye kala 13-19 üstün taraftı. Kalan bölümde Jekiri ve Lighty ile sayılar bulan ASVEL, ilk çeyreği 16-19 ile noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 16-19

İkinci çeyreğin başında Melih Mahmutoğlu ile üst üste üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, 7:54 kala skoru 18-27 yaptı. 5:21 kala da Stimac'ın basket faul ve Kalinic'in serbest atış isabetleriyle Fenerbahçe, skoru 21-35'e getirdi. Serbest atış çizgisinden isabetler bulmaya devam eden Sarı-Lacivertliler, 4:44 kala 22-37'lik skor üstünlüğünü yakaladı.

Asvel - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

TSİ 22:45’te Astroballe’de başlayan mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

3. randevu

Asvel ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler de Fransız temsilcisi de 1'er galibiyet aldı. İki takım en son 9 Aralık 2009 yılında İstanbul'da karşılaştı ve Asvel parkeden 68-61 galip ayrıldı.

Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte CSKA Moskova ve Barcelona ile deplasmanda karşılaştı. Asvel maçı ile deplasman turnesini tamamlayacak olan Fenerbahçe daha sonra 3 karşılaşmayı evinde oynayacak.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 72.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Asvel Villeurbanne ise 71.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Derrick Williams 10.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Asvel'de de Tonya Jekiri 11.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe'de sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, takım kafilesinde yer almıyor.