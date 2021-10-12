ASVEL-Anadolu Efes maçı (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 3. hafta maçında LDLC ASVEL'e konuk oluyor. Son şampiyon Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid’e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova’ya ise evinde 100-96 mağlup oldu. ASVEL ise Zalgiris Kaunas’ı 88-76 ve ALBA Berlin’i 71-67 yendi. Anadolu Efes'te zorlu maç öncesi eksik oyuncular ve sakatlık sıkıntıları da yaşanıyor.

LDLC Asvel 20 - 25 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

LDLC Asvel 35 - 49 Anadolu Efes | 2. Çeyrek Sonucu

ASVEL-Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

TSİ 21.00'de başlayacak ve Astroballe Arena'da oynanan ASVEL-Anadolu Efes maçı beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde.

Eksikler Anadolu Efes'i zorluyor

Sezona iki yenilgi ile başlayan Efes, mutlak galibiyet peşindeyken kadroda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Takımın tecrübeli isimlerinden James Anderson, baba olma mutluluğu yaşarken Amerika'ya gitmiş durumda. Simon'un da devam eden sakatlığı nedeniyle uzun forvet ve kısa rotasyonu zorlanıyor. Ergin Ataman, bu iki ismin dışında Larkin'in de sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşadığını aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Larkin'in dizindeki ödemin performansını çok etkilediğini belirtti. Ergin Ataman, eksikler nedeniyle Tolga Geçim'den de ASVEL karşısında azami katkı almaları gerektiğini ifade etti.

Ergin Ataman: Henüz kendi seviyemizi yakalayamadık

Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Sezon başında bazı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Ataman, "EuroLeague’de yeni sezona çok sert bir fikstür ve önemli sakatlık ve fiziksel sorunlarla başladık. Henüz kendi seviyemizi yakalayamadık. Çift maç haftasına ilk iki maçını kazanan LDLC Asvel Villeurbanne’e karşı deplasmanda zorlu bir maçla başlayacağız. Oyun olarak hazır olmasak da, iyi savunma yapıp, ribauntları kontrol ederek galibiyet almak istiyoruz. Simon’un sakatlığı, Anderson’ın yeni doğan bebeği için Amerika’da olması bizi uzun forvet pozisyonunda ve kısa rotasyonunda zorluyor. Bu maçta Tolga’dan mutlaka azami katkı almamız gerekiyor. Larkin’in dizindeki ödem de onun performansını çok etkiliyor" dedi.

Adrien Moerman: Şimdi bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz

Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in Fransız oyuncusu Adrien Moerman, açıklamalarda bulundu. Bir galibiyet serisine başlamak istediklerini aktaran Moerman, "LDLC ASVEL Villeurbanne’e karşı deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Onlar iki maçını da kazandılar ve şu anda iyi durumdalar. Maalesef biz iki maçımızı kaybettik ve şimdi bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Amacımız bu çift maç haftasında iki galibiyet alarak sıralamada hak ettiğimiz yere gelmek. Zor bir hafta olacak ama Euroleague'de hiçbir maç kolay değil" dedi.