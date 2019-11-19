8. maçlar neticesinde 6 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan 6 takım arasında 5. sırada yer alan temsilcimiz sezona Ergin Ataman’la müthiş başlangıç yaptı. İç sahada sadece ilk maç Barcelona’ya kaybettikten sonra bileği bükülmeyen Efes son olarak Zenit’i 90-88 mağlup etmişti. Ameliyat olan Moerman Aralık ayına kadar yok, Zenit maçında oynayamayan Dunston ve Simon’ın durumları maç saati belli olacak.

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Sezonun sürpriz ekibi Asvel evinde 4’te 4 yaparken, Olympiakos, Pana, Baskonia ve CSKA gibi takımları devirdi. Deplasmanlarda kazanamıyorlardı; ancak onu da Cuma günü Kızılyıldız karşısında kırdılar. Hayli enerjik ve atletik bir takım olan yeşil beyazlılarda sakat Payne dışında eksik yok.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

• Asvel’in Euroleague’deki 8 maçının 6’sında 154,5 sayı barajı aşılmadı.

• Asvel evinde oynadığı 4 maçı da kazandı.

• Anadolu Efes’in 3 deplasman maçının 2’si toplam 156,5 sayı altında sonuçlandı.

• Asvel evinde oynadığı 4 maçın ilk devresinde 40 sayıyı aşamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %25’i maç sonucunda temsilcimiz Anadolu Efes’in salondan galibiyetle ayrılacağını düşünürken, bu seçimin hemen ardından da %13’lük oranla maçta Toplam Sayının 147,5 üzerine çıkacağı yönünde tercihlerin yapıldığını görüyoruz.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

Asvel, yıllar sonra Euroleague'e geldi ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Mütevası bütçesi ile şimdiden 5 galibiyete ulaştılar. Evlerinde Olympiakos, Panathinaikos, Baskonia ve CSKA Moskova'yı yendiler. Bu 4 maçı da son topta kazanmayı başardılar. Çekirge bu kez sıçramayabilir. Diğer takımlar Asvel'e karşı belki biraz maça çıkmıştır. Ama 5 galibiyet sonrası Asvel artık kolay lokma değil ve Efes de bu ciddiyette maça çıkacak. Kazanacaklarını düşünüyorum. Tercihim 2.



