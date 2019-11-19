ASVEL - Anadolu Efes canlı izle (Efes - ASVEL canlı yayın)

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor.

Son iki maçını kazanan iki ekip, kazanarak serilerini devam ettirmek istiyorlar.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Karşılaşmaya Tonye Jekiri'yi etkili kullanarak başlayan ASVEL, 7:07 kala 8-2 önde olan taraftı. Sonrasında Micic ve Beaubois ile dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 6:01 kala skoru 8-8 yaptı. Efes, Tibor Pleiss ile de 5:26 kala 10-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Sertaç ve Micic'in sayılarıyla temsilcimiz, 2:35 kala skoru 12-19'a getirdi. Maledon ve Jean-Charles Livio'dan katkılar alan ASVEL, 34 saniye kala skoru 22-23 yapsa da Anadolu Efes, çeyreği 22-25 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-25

Ev sahibi ekip, 8:39 kala Strazel'in üçlüğüyle 27-27'lik eşitliği yakaladı. Sonrasında Simon ve Peters ile rakibine karşılık veren temsilcimiz, 7:04 kala yine 29-35 ile üstünlüğü ele geçirdi. Sonraki bölümde tekrar etkili olmayı başaran ev sahibi kulüp, 33 saniye kala Lomazs'ın turnikesiyle 45-44 öne geçti. Temsilcimiz, ilk yarının sonunda hücum şansını kullanarak 45-46'lık skor ile soyunma odasına gitmeyi başardı.

İLK YARI SONUCU: 45-46