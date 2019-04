ASUS yeni mekanik oyuncu klavyesini duyurdu

Xccurate tasarımına sahip olan yeni modelde FPS oyunlarında avantaj sağlayan ekstra geniş bir Ctrl tuşu bulunuyor. Ctrl tuşu modern FPS oyunlarında başarı için kritik önem taşıyor. ROG Ar-Ge ekibi buradan hareketle FPS oyuncularının oyun tarzını dikkatle inceledi. Elde edilen sonuçlara göre tasarlanan Ctrl tuşu, geleneksel Ctrl tuşlarından 2 kat daha geniş. Klavyedeki sol Windows tuşu da yanlışlıkla basma ihtimalini azaltmak için kısaltıldı.

Daha da dikkat çekici bir tasarım isteyen oyuncular, WASD tuşları için kullanabilecekleri gümüş renkli tuş başlıklarıyla Strix Scope’un tamamen siyah görünümüne farklı bir hava katabiliyor. Strix Scope ile birlikte gelen bu alternatif başlıklar geri kalan tuşlarla harika bir zıtlık oluşturuyor, dikkat çekici görünüm ve işlev kazandırıyor. Tuş başlıklarını çıkarmaya yarayan bir araç da ürünün yanında geliyor. Bu araçla en çok kullanılan tuşları çıkartılabiliyor ve kişiselleştirilebiliyor.

Strix Scope’taki F12 tuşunun benzersiz bir işlevi sayesinde tüm çalışan uygulamalar gizlenip, sesleri kısılabiliyor ve anında gizlilik veya sessizlik sağlanabiliyor.Strix Scope'taki tüm tuş başlıkları ASUS Aura RGB arka aydınlatma sisteminden tam olarak yararlanacak şekilde tasarlandı. Tuşların ikinci işlevleri kolay görünebilmeleri için dikkatlice yerleştirildi. F5-F12 tuşlarının ön taraflarında da aydınlatma kullanıldı. Böylece hem medya kontrolleri hem de F tuş işlevleri net bir şekilde görülebiliyor. Hızlı Geçiş Anahtarı sayesinde oyuncular bu iki kontrol modu arasında anında geçiş yapabiliyor.

Strix Scope’taki alüminyum üst plaka günlük kullanımda dayanıklılık sunarken, etkileyici desen ise estetik bir görünüm katıyor. Klavyeyle birlikte kullanılan sürücü tabanlı gelişmiş Armoury II yazılımı, daha az sistem kaynağı harcayarak geniş kontrol seçenekleri sunuyor. Kullanışlı arayüz sayesinde oyuncular Strix Scope’u kendi oyun tarzlarına göre kolayca ayarlayabiliyor. Kullanıcılar burada profiller oluşturabiliyor, renkler ve aydınlatma efektlerini ayarlayabiliyor, düğmelere görev atayabiliyor ve makro kaydedebiliyor. Veri analizi için oyun sırasında donanım istatistiklerini de takip etmek mümkün.

Strix Scope’un olağanüstü tasarımı ve yenilikçi özellikleri şimdiden ödül kazanmayı başardı. Ürün, bilgisayar aksesuarları kategorisinde 2019 iF Ürün Tasarımı Ödülü aldı. iF Ürün Tasarımı Ödülü için her yıl farklı disiplinlerden ve ülkelerden binlerce ürün inceleniyor. Strix Scope dünya genelinde tüm rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Strix Scope, oyuncular ve teknoloji meraklılarının tercih ettiği hassas mekanik hissi veren Cherry MX RGB anahtarlarıyla donatıldı. Almanya’da üretilen bu yüksek kaliteli anahtarlar her basışta en uygun direnci ve tepkiyi göstermeleriyle biliniyor. Cherry MX Kırmızı, Kahverengi, Mavi, Siyah, Sessiz Kırmızı ve Hızlı Gümüş anahtarlarla uyumlu olan Strix Scope, kullanıcıların ister akıcı, sessiz ve doğrusal ister dokunsal tuşlarla istedikleri gibi oyun oynamasına imkan veriyor.

Oyuncuların mekanik tuşların verdiği his ve tepkiyi sevdiklerini belirten Cherry GmbH MX Teknoloji Pazarlama Müdürü Michael Schmid, “Cherry MX anahtarlar altı farklı seçenekle, üst düzey yeni ROG Strix Scope klavyenin güvendiği tercih oldu. ROG, ürünlerini her zaman oyuncuları düşünerek geliştiriyor. Strix Scope’taki genişletilmiş Xccurate Ctrl tuş tasarımı gibi yenilikçi özellikler de FPS oyuncuları düşünülerek eklenmiş. Cherry olarak ayrıntılara gösterilen bu özeni seviyoruz. Bu yüzden Strix Scope’un çıkışı bizi heyecanlandırıyor.” dedi.

Sonsuz aydınlatma olasılıkları için her tuşta Aura RGB

Göz alıcı aydınlatma seçenekleri olmayan bir oyuncu klavyesi düşünülemez. Strix Scope da her tuşta ASUS Aura RGB LED’lere ve ışıklı ROG logosuna yer veriyor. Aura Sync ekosistemine uyumlu olan Strix Scope; ASUS ve iş ortaklarının Aura Sync özellikli diğer bileşenleriyle senkronize edilebiliyor.

Klavyedeki dahili belleğe altı özel aydınlatma profili kaydedilebiliyor. Bu profiller farklı uygulamalara uyum sağlayacak şekilde atanabiliyor. Belirli oyunlara ve faaliyetlere göre özel desenler ve aydınlatma efektleri kullanılabiliyor.

