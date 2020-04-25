Aşure, TDK’nın da yapmış olduğu açıklamaya göre, çeşitli baklagil ve kuruyemişlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan bir tatlı türüdür. Aşure içerisinde buğday, nohut gibi çeşitli baklagiller ve bunlara ek olarak çeşitli kuruyemişler bulunmaktadır. Bu ürünlere ek olarak da bir miktar şeker ile kaynatılan aşure bir tatlı türü anlamına geliyor. Aşurenin kökenine bakıldığında İbranice bir kelime olduğu anlaşılmaktadır.

Aşure besin değeri

Aşure, içerisinde pek çok kuruyemiş ve baklagil bulunduran bir besindir. Şekerle kaynatılan aşure, kalori anlamında da yüksektir. 1 kase aşure içerisinde toplam kalori miktarı 344 kcal olarak belirlenmiştir. Bunlarla beraber aşurenin besin değerleri şu şekildedir;

-Karbonhidrat (g): 61.21

- Protein (g): 7.84

- Yağ (g): 5.56

- Lif (g): 6.82

- Sodyum (mg): 7.95

- Kalsiyum (mg): 93.88

- Vitamin A: 191.51

- Vitamin C (mg): 8.2

- Demir: 2.92

Aşure kaç kalori?

Aşure, orta boy bir kase ile tüketildiğinde yaklaşık olarak 344 kaloridir. Kalori olarak yüksek olan aşure, besin değeri açısından da oldukça kuvvetlidir. Orta boy bir kase ile tüketilen aşurenin %75’i karbonhidrat, ’u protein ve ’i ise yağdır. Daha düşük kalori için kasenin boyunu azaltabilirsiniz. Yarım kase ile tüketilen bir aşurenin kalori miktarı ise 219 kcal olarak belirlenmiştir.

Aşurenin faydaları nelerdir?

Aşure, pek çok bakliyattan ve kuru yemişten oluşan bir tatlıdır. İlave olarak aşure içerisine çeşitli kuru meyveler de eklenerek, besin değeri yükseltilir. Bu açıdan aşure, oldukça faydalı bir tatlıdır.

Aşure, çeşitli bitkisel kaynaklardan oluştuğu için kolesterol içermez. Bu açıdan kalp damar sağlığını korumaktadır. Bağışıklığı güçlendirir. Vitamin ve mineral dengesinin korunmasına yardımcıdır. Depresyon riskinin azalmasına yardımcı olur. Günlük enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Şekersiz Aşure

Aşure, şeker ile kaynatılarak kıvama getirilen bir tatlıdır. Eğer içerisine şeker ilave etmek istemezseniz bazı besinlerle de aşureye tat verebilirsiniz. Aşurede beyaz şeker yerine özellikle pekmez ve bal kullanmak ideal olacaktır. Farklı tatlar vermek içinse ‌aloe ‌vera şurubu ya da hurma şurubunu deneyebilirsiniz. Damak tadınıza göre şurupların miktarını ayarlayabilirsiniz. Böylece kalori miktarını da düşürmüş olursunuz.

Aşure ne zaman yapılır?

Aşurenin, İslam inancında ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle İslam inancına göre, aşure muharrem ayının onuncu günü yapılmaktadır. Bu geleneksel tavrın haricinde aşure pek çok faydaya sahip olduğu için farklı zamanlarda da yapılabilir. Özellikle aşurenin bağışıklık sistemini koruduğu düşünüldüğünde aşurenin sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi daha uygundur.

Aşurenin içerisinde bulunan malzemeler nelerdir?

Aşure yapmak için gerekli malzemelerin yanı sıra süslemek için de bazı malzemeler kullanılır. Bu malzemeler;

- Buğday,

- Su,

- Pirinç,

- Portakal ve limon kabuğu,

- Kuru üzüm,

- Fasulye,

- Nohut,

- Badem,

- Ceviz,

- Fındık,

- Şeker,

- Kuru kayısı,

- İsteğe göre Antep fıstığı.