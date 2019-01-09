Astralis’in sosyal medya hesaplarından iki gün önce paylaşılan görselleri görenler şok oldu. Oyuncular adeta asker gibi antrenman yapıyorlardı.

Şu an dünyanın en iyi CS: GO takımı olarak gösterilen Astralis, herkesi bir kez daha şoka uğrattı. Takımın sosyal medya hesaplarından paylaşılan antrenman görsellerinde, oyuncuların adeta bir asker gibi yerlerde süründüğü, denge tahtasında yürüdüğü ve zorlu engelleri aştığı görülüyor.

Takım halinde yapılan antrenmanları profesyonel askerlik geçmişi olan bir antrenör de takip ediyor. Oyuncuları yönlendiren isim aynı zamanda takımın oyun içerisindeki taktiklerine de yardımda bulunuyor.

Paintball sahasında antrenman yapıyorlar

Takımın HLTV.org’a verdiği röportaj sırasında oyuncular, paintball sahasında antrenman yaptıklarını söylemişlerdi. Yine eski bir askerden yardım alan Astralis oyuncuları, taktiklerini önce paintball sahasında çalışıyor daha sonra oyunda çalışmaya başlıyor. Bu inanılmaz bilgi paylaşıldıktan sonra sosyal medyada epey konuşulmuştu. Takım bünyesinde çalışan ve eski bir asker olan antrenör, oyuncular ile sürekli olarak ilgileniyor ve antrenman planlarının bir çoğunu kendi oluşturuyor. (Playerbros)