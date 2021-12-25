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Aston Villa'ya Steven Gerrard'dan kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. İngiliz teknik adam, Aston Villa'nın, Chelsea ve Leeds United ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.

25 Aralık 2021, Cumartesi 22:11 Son Güncelleme:
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Aston Villa'ya Steven Gerrard'dan kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Steven Gerrard'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve İngiliz teknik adamın Premier Lig'de oynayacakları Chelsea ve Leeds United maçlarında takımın başında yer alamayacağı duyuruldu.

Aston Villa, Premier Lig'de 22 puanla 10. sırada yer alıyor.

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