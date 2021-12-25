Aston Villa'ya Steven Gerrard'dan kötü haber!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. İngiliz teknik adam, Aston Villa'nın, Chelsea ve Leeds United ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Steven Gerrard'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve İngiliz teknik adamın Premier Lig'de oynayacakları Chelsea ve Leeds United maçlarında takımın başında yer alamayacağı duyuruldu.
Aston Villa, Premier Lig'de 22 puanla 10. sırada yer alıyor.