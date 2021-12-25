İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Steven Gerrard'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve İngiliz teknik adamın Premier Lig'de oynayacakları Chelsea ve Leeds United maçlarında takımın başında yer alamayacağı duyuruldu.

Aston Villa, Premier Lig'de 22 puanla 10. sırada yer alıyor.



