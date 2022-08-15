Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya, Everton ile oynanan mücadelede sakatlanan 29 yaşındaki başarılı stoper Diego Carlos'tan kötü haber geldi. İngiliz ekibinden yapılan duyuruda Brezilyalı futbolcunun aşil tendonunun koptuğu ve ameliyat olacağı açıklandı.

Dünya Kupası'nı kaçıracak

Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Diego Carlos'un Dünya Kupası'nda da forma giymesi beklenmiyor.

Neler yaşandı?

Premier Lig'in 2. haftasında oynanan Aston Villa - Evrton mücadelesinin 90+2. dakikasında Diego Carlos bir anda acı içinde kendisini yere bırakmış ve sağlık görevlileri oyuna dahil olmuştu. Carlos oyuna devam edememiş ancak takımını Everton'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Stopere takviye

İspanya basınında yer alan haberlere göre sakatlığın ardından Diego Carlos'un uzun süre yeşil sahalarda mücadele edemeyecek olması nedeniyle Aston Villa, transfer dönemi kapanmadan stoper takviyesi için harekete geçebilir.

31 milyon Euro

Temmuz 2022'de Sevilla'dan Aston Villa'ya 31 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Diego Carlos, İngiliz ekibi ile yalnızca 2 maçta forma giyebilmişti.



