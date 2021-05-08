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Aston Villa'lı Neil Taylor, Başakşehir ve Trabzonspor'un gündeminde

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen tecrübeli defans oyuncusu Neil Taylor'ı gündemine aldığı öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor da ilgileniyor.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 11:34 Son Güncelleme:
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Aston Villa'lı Neil Taylor, Başakşehir ve Trabzonspor'un gündeminde

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre, turuncu lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen defans oyuncusu Neil Taylor ile ilgileniyor. Başakşehir'in sezon sonu takımıyla kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla Mayıs ayının sonunda sözleşme teklifinde bulunacağı öğrenildi. 

Haberde ayrıca, bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor'un da futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, Suudi Arabitan ve Katar ekiplerinin de listesinde bulunuyor.


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4 maçta forma şansı buldu

Aston Villa'da 2017 yılından beri forma giyen Neil Taylor, bu sezon 3 Premier Lig ve 1 de kupa olmak üzere 4 maçta forma giyip 1 asist yaptı.


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