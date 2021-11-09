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Aston Villa'da Steven Gerrard sesleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Dean Smith ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevi için Steven Gerrard ile ilgileniyor.

09 Kasım 2021, Salı 18:40 Son Güncelleme:
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Aston Villa'da Steven Gerrard sesleri

Aston Villa'da Dean Smith ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak ediliyordu. İddialara göre İngiliz ekibin ilk adayı, Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard.

BBC'de yer alan habere göre Aston Villa, uzun zamandır geleceğin Liverpool patronu olarak görülen Steven Gerrard ile ilgileniyor.

İngiliz ekibinin adayları arasında ilk hedef Steven Gerrard ancak teknik direktörlük için düşünülen tek isim değil. Aston Villa, Euro 2020 yarı finaline çıkan Belçika'nın teknik direktörü Roberto Martinez ve Danimarkalı mevkidaşı Kasper Hjulmand'u da yakından takip ediyor.


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