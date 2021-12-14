Premier Lig ekiplerinden Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard, transfer edilecek oyuncular için şaşırtan bir kriter belirledi. İngiliz teknik adam ara transfer döneminde takıma katacakları yeni oyuncuların koronavirüs aşısı olup olmamasını da dikkate alabileceklerini dile getirdi.

The Sun'da yer alan habere göre Premier Lig'de üst üste gelen koronavirüs vakaları hakkında konuşan Gerrard, "Etrafta dolaşan yeni varyantların vakalarındaki artış nedeniyle, yakın gelecekte belki daha fazla test yapılması açısından işler değişebilir.Herkes hazır olmalı, çünkü bu Covid durumu olumlu bir yöne gitmek yerine yokuş aşağı gidiyor gibi görünüyor." ifadelerinde bulundu.

İngiliz teknik adam transfer sürecinde oyuncuların koronavirüs aşısı olup olmamasını da dikkate alacaklarını belirterek, " Transfer sürecimiz açısından çok titiz ve ayrıntılıyız ve her şeye bakıyoruz, bu yüzden bu konunun görüşmelerde ortaya çıkacağından eminim. Kesinlikle arka plandaki konuşmalara girer." sözlerini sarf etti.





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