Championship play-off finalinde Aston Villa yardımcı antrenörü John Terry ile Derby County menajeri Frank Lampard karşı karşıya geldi ve gülen taraf John Terry oldu.

Norwich City ve Sheffield United'ın ardından Premier League'e yükselen son takım Derby County'i 2-1 mağlup eden Aston Villa oldu.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri Anwar El Ghazi ve John McGinn kaydetti. Derby County'nin tek sayısı Martyn Waghorn'dan geldi.

Premier Lig'e yükselen Aston Villa, 170 milyon Pound'u kasasına koydu.