Teknik direktör Steven Gerrard yönetiminde gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlayan Premier Lig ekibi Aston Villa'nın ilk hedefi Philippe Coutinho'yu kadroda tutmak.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Aston Villa, ara transfer döneminde Barcelona'^dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Philippe Coutinho'nun bonservisini almaya hazırlanıyor.

Brezilyalı futbolcunun anlaşmasında zorunlu olmayan 40 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor olsa da Aston Villa'nın Barcelona ile görüşmeleri sonucunda Coutinho'yu 15-20 milyon Euro arası bir bedele transfer etmeye yakın olduğu belirtildi.

Barcelona ekonomik olarak rahatlayacak

Transferin gerçekleşmesi durumunda ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, biraz da olsa rahatlama sağlayacak. Futbolcunun yüksek maaşından kurtulacak olan Katalan ekibi aynı zamanda bir miktar bonservis geliri de elde edecek.

Gerrard takımda kalmasını istiyor

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard, son maçlarda gol veya asist katkısı yapmamasına rağmen Coutinho'nun takımda kalması yönünde ısrarcı oldu.

Daha önce Premier Lig'de Liverpool forması giyen Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında Barcelona'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı gösterememişti. Ara transfer döneminde Aston Villa'nın yolunu tutan Coutinho, 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.



