Premier Lig’de haftanın kapanışı Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç oynanabilecek bir kapışmayla gerçekleşiyor, art arda puan kaybı yaşayan Aston Villa, son iki lig maçını kazanıp moralli gelen Newcastle’ı konuk ediyor. İki maç arka arkaya kazandıktan sonra Manchester City ve Liverpool gibi ligin güçlü ekiplerine kaybeden Aston Villa, Wolves deplasmanından da yaralı döndü. Son iki maçını kazanan Newcastle tarafında moraller biraz daha yerinde.

Aston Villa - Newcastle maçına iddaa oynamak için görseli tıkla

Ev sahibinde Jed Steer, Tom Heaton, Keinan Davis sakatlıkları süren isimlerken Jack Grealish, Bjorn Engels ve Matt Targett’in düzelmeleri menajer Dean Smith’i sevindirdi. Misafir ekipte ise Sean Longstaff cezalı, Jamaal Lascelles, Fabian Schar, Florian Lejeune ve Matt Ritchie forma giymiyorlar.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Aston Villa, Newcastle ile kendi evinde oynadığı altı maçta rakibini yenemedi.

• Aston Villa’nın son 10 maçından 9’u 2,5 ÜST bitti.

• Newcastle United’ın son 3 maçında karşılıklı goller oldu (KG VAR)

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa bülteninde Pazartesi’nin akşam seansında Canlı Bahis ve Tek Maç fırsatı bulunan zorlu mücadele için Misli.com üyelerinin %23’ü seçimini Aston Villa galibiyetinden yana yapmış durumda…

Gol bahislerinden Karşılıklı Gol Olur tercihini ise %13’le en çok oynanan bir diğer bahis olarak tercihlendiğini söyleyebiliriz.

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Newcastle ara öncesi Bournemouth’u yenerek morallendi ancak Sean Longstaff’ın cezalı oluşu, Lascelles, Clark’ın sakatlıkları savunmadaki eksiklikleri hissedilir hale getirdi. Ritchie’nin sakatlığı ise uzun zamandır takımın kanat yönünü ve hızını etkiliyor. Villa son 4 lig maçından 3’ünü kaybetti ama rakipler Man City, Liverpool gibi şampiyonluk adayları dışında Wolves gibi yükselişteki takımlardan biriydi. Artık kazanma zamanı diyorum.



