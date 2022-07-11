İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İsveçli sol bek Ludwig Augustinsson'un kiralık olarak transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun çalışma izni alma sürecinin başladığı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun çalışma izninin alınmasının ardından sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İsmi Trabzonspor ile anıldı

Ludwig Augustinsson'un bir dönem Trabzonspor ile de anılmıştı.

Sevilla ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve İsveç Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Ludwig Augustinsson, geçtiğimiz sezon 27 maçta görev alırken, karşılaşmaların büyük bölümüne sonradan dahil olmuştu.



