Aston Villa, Liverpool maçına U23 takımıyla çıkacak

Aston Villa'da yapılan son testlerin ardından koronavirüse yakalanan futbolcu ve personel sayısı yükseldi. Kulüp bu nedenle tesislerini kapattı ve oyuncularla birlikte personellerini karantiya aldı.

Bugün oynanacak FA Cup 3. Tur mücadelesinde Liverpool'un karşısına çıkacak olan Aston Villa, mücadeleye 23 yaş altı takımı oyuncularıyla çıkmak için izin aldı. Takımın başında da, yine 23 yaş altı kadrosunu yöneten antrenör Mark Delaney yer alacak.

Geçen sezon Liverpool U23 takımıyla çıkmıştı

İki takım, geçtiğimiz yıl Lig Kupası çeyrek finalinde eşleşmişti. Maçın oynandığı tarihte, takviminde FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası da bulunan Liverpool, karşılaşmaya 23 yaş altı kadrosuyla çıkmak durumunda kalmıştı. Villa Park'ta oynanan karşılaşma, 5-0'lık Aston Villa üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Villa, kupada finale kadar yükselmiş ancak Manchester City'ye boyun eğmişti. (TRTSPOR)



