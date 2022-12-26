Aston Villa - Liverpool maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasına Brighton galibiyetiyle giden Aston Villa, 15 maç sonunda topladığı 18 puanla 12. sırada kendine yer bulmuştu. Arada oynadıkları 4 hazırlık maçında sadece 1 kez kazanabildiler; Chelsea'yi 1-0 yenerken Cardiff ve Villarreal'e kaybettiler, Brighton'la berabere kaldılar. TD Unai Emery'nin as kaleci Emiliano Martinez'le ilgili söylemleri geçtiğimiz günlerde çok konuşuldu. Martinez'in Kylian Mbappe ve Fransız oyuncularla girdiği diyalogları, kupa zaferi sonrası kutlamalarda yaptıklarını onunla kulübe geldiğinde konuşacağını söyledi. Takımdan gönderilmesi gündemde... Martinez "dinlenme arası" verdiği için kadroda yok. Diego Carlos ve Jacob Ramsey sakat. Coutinho maç saati netleşecek. Kalede Robin Olsen olacak. Stoperde "Ezri Konsa & Tyrone Mings" ikilisi izleyeceğiz. Orta alanda kontrol kaptan John McGinn'de. Hücuma Emiliano Buendia katkı verecek. En ilerde Danny Ings veya Ollie Watkins'i göreceğiz.

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇI İDDAA ORANLARI

Araya giderken Southampton'ı Darwin Nunez (2) ve Roberto Firmino'nun golleriyle 3-1 geçen Liverpool, aradan geçtiğimiz günlerde EFL Kupası maçı oynamak için döndü. Manchester City'ye 3-2 kaybedip çeyrek finale yükselmeyi başaramadılar. James Milner sakatlandı. Milner dışında Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Firmino ve Curtis Jones da sakat. Trent Alexander-Arnold'un durumu ise maç saati netleşecek. Katar'da Fransa ile finalde boy gösteren Ibrahima Konate de henüz ekibe katılmadı. TD Jürgen Klopp'un sağ bek tercihini nasıl olacak? Milner sakat, Trent belirsizken, genç İskoç Calvin Ramsay ilk kez Premier Lig'de boy gösterebilir. Sol bekte Andrew Robertson, stoperde "Joel Matip & Virgil van Dijk" olacak. Orta alanda "Thiago, Fabinho & Jordan Henderson" üçlüsü formaya yakın. Hücum merkezinde Nunez'i izleyeceğiz. Nunez'e kanatlardan desteği Mohamed Salah ile Fabio Carvalho yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamını Liverpool kazandı.

- Aston Villa 2 sezon önce Liverpool'u Villa Park'ta 7-2 yenmişti. Liverpool 57 yıl sonra kalesinde 7 gol görmüştü.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu! %53'lük kesim birçok eksiğine rağmen Liverpool'un Birmingham'dan 3 puanla döneceğini düşünüyor. %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.