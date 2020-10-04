Aston Villa - Liverpool maç sonucu: 7 - 2
Liverpool, deplasmanda oynadığı Aston Villa maçında adeta hezimeti yaşadı. Geçen sezon müthiş bir performans gösteren ve uzak ara fark yapıp şampiyon olan Jürgen Klopp'un öğrencileri Villa Park'ta sahaya gömüldü. Aston Villa, kaptan Jack Grealish'in şov yaptı maçta Liverpool'u 7-2 yendi. Liverpool böylece 1963'ten sonra ilk kez bir maçta yedi gol yedi
Liverpool, deplasmanda oynadığı Aston Villa maçında adeta hezimeti yaşadı ve sahadan 7-2 mağlup ayrıldı. Geçen sezon müthiş bir performans gösteren ve şampiyon olan Jürgen Klopp'un öğrencileri Villa Park'ta sahaya gömüldü.
Aston Villa, kaptan Jack Grealish'in şov yaptı ve 2 gol - 3 asist ile oynadığı tarihi maçta Liverpool'u 7-2 yendi. 24 yaşındaki Ollie Watkins ise hat-trick yaparken yeni transfer Ross Barkley de bir gol attı
Liverpool böylece 1963'ten sonra ilk kez bir maçta yedi gol yedi. Liverpool, 57 sene önce Tottenham karşısında 7 gollü yenilgi almıştı. Premier Lig'de bu akşam Tottenham da deplasmanda Manchester United'ı 6-1 yenmişti
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Liverpool'un maç sonu attığı tweet böyleydi
https://twitter.com/LFC/status/1312847230555090945?s=20