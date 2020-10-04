Aston Villa - Liverpool maç sonucu: 7 - 2

Liverpool, deplasmanda oynadığı Aston Villa maçında adeta hezimeti yaşadı ve sahadan 7-2 mağlup ayrıldı. Geçen sezon müthiş bir performans gösteren ve şampiyon olan Jürgen Klopp'un öğrencileri Villa Park'ta sahaya gömüldü.

Aston Villa, kaptan Jack Grealish'in şov yaptı ve 2 gol - 3 asist ile oynadığı tarihi maçta Liverpool'u 7-2 yendi. 24 yaşındaki Ollie Watkins ise hat-trick yaparken yeni transfer Ross Barkley de bir gol attı

Liverpool böylece 1963'ten sonra ilk kez bir maçta yedi gol yedi. Liverpool, 57 sene önce Tottenham karşısında 7 gollü yenilgi almıştı. Premier Lig'de bu akşam Tottenham da deplasmanda Manchester United'ı 6-1 yenmişti









Liverpool'un maç sonu attığı tweet böyleydi







