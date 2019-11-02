Aston Villa-Liverpool maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Aston Villa, Villa Park'ta lig lideri Liverpool'u konuk etti.

Mücadele boyunca Astın Villa karşısında ecel terleri döken Liverpool, 87. dakikaya kadar 1-0 geride olduğu Aston Villa deplasmanından 90+4’de galibiyetle çıktı.

Klopp'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 87. Robertson ve 90+4. dakikada Mane kaydetti. Senagelli yıldız ilk golde de asisti yapan isim olarak maça damgasını vurdu.

Ev sahibi Aston Villa'nın tek golü ise 21. dakikada Trezeguet'den geldi. Hatırlanacağı üzere Mısırlı futbolcu sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilmişti.

Alınan bu sonuçla Liverpool puanını 31'e yükseltti ve zirve yarışında liderliğini sürdürdü. Aston Villa ise 11 puanda kaldı.