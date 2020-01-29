Aston Villa - Leicester City maç sonucu: 2-1

İngiltere Lig Kupası Yarı Final maçında Aston Villa, sahasında Leicester City'yi konuk etti.

İki takım arasında Leicester'ın ev sahipliğinde oynanan ilk maç, 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Finale çıkacak takımı belirleyecek ikinci maçta Aston Villa, 90+3. dakikada Trezeguet'nin attığı golle rakibini 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Aston Villa'nın diğer golü 12. dakikada Matt Targett'tan gelirken Leicester'ın golünü ise 72. dakikada Iheanacho kaydetti.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken 76. dakikada sarı kart gördü.

Aston Villa'nın finaldeki rakibi ise bu akşam TSİ 22:45'te oynanacak Manchester City - Manchester United maçının sonucunda belli olacak. İki takım arasındaki eşleşmenin ilk maçında City, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.